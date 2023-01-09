Киркоров после попадания под санкции высмеял Зеленского

Филипп Киркоров прокомментировал попадание в санкционный список Украины, он посмеялся над Владимиром Зеленским.
В новом санкционном списке Украины оказались более 100 артистов, в числе которых Киркоров. Им запрещается передвижение по Украине на 10 лет.
Киркоров в соцсети разметил кадры из клипа на песню «Просто подари» с участием Зеленского. Он назвал президента Украины «Зайка моя» и порадовался, что ему запретили всего лишь его песни.
«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей из Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости», — написал Киркоров.
Кроме Киркорова в списке российских артистов, которым запретили въезд в Украину, Никита Михалков, Дмитрий Билан, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Полина Гагарина.
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