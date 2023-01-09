Новосибирский метрополитен перевез более 77 млн пассажиров

Новосибирский метрополитен перевез в 2022 году более 77 миллионов пассажиров, это больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба метрополитена.

Пассажироперевозка в Новосибирском метрополитене растет. В 2022 году Новосибирский метрополитен перевез пассажиров больше, чем в 2021 году.

Второй год показатели пассажироперевозки растут. В ковидном 2020 году из-за ограничений было перевезено 58,1 миллиона пассажиров, а в 2021 году пассажироперевозка составила 75,3 миллиона человек. По предварительным данным, в 2022 году Новосибирский метрополитен перевез 77, 2 миллиона пассажиров.

В декабре 2022 года стоимость проезда в метрополитене выросла с 26 до 30 рублей.