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Сторонники экс‑президента Бразилии устроили массовые беспорядки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: PT Brasil / CC BY 2.0

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару устроили акции протеста из-за недовольства результатами выборов в октябре. Они разгромили Верховный суд, парламент и резиденцию главы государства.

Массовые беспорядки в Бразилии вспыхнули в воскресенье, 8 января. Толпы с государственными флагами в столице били стекла в зданиях парламента, Верховного суда и дворце Планалту.

Через несколько часов полицейские подразделения в Бразилиа смогли вытеснить протестующих из захваченных ими зданий. По данным телеканала Globo, 150 человек задержаны за участие в беспорядках.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал установить личности вандалов, участвовавших в воскресных беспорядках в столице страны, и наказать их. Его оппонент Болсонару осудил акцию.

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила», — написал экс-президент в Twitter.

Президентские выборы в Бразилии прошли в октябре 2022 года в два тура. В первом ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей (да Силва — 48,43%, Болсонару — 43,20%). Во втором туре победил да Силва с результатом 50,90% голосов.

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