Ученые выяснили, кому требуется алкоголь каждый день

Ученые выяснили, что на свете существуют люди, которым алкоголь не только не приносит вреда, а напротив, рекомендован к употреблению каждый день.

В журнале Lancet опубликован метаанализ данных о влиянии алкоголя на здоровье мужчин и женщин в возрасте от 15 до 95 лет из 204 стран. Как выяснилось, людям старше 40 без тяжелых хронических заболеваний не повредит ежедневная доза спиртного, эквивалентная одному-двум бокалам красного вина.

По данным исследования, это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета. Впрочем, медики призывают относиться к этой информации осторожно, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

Для абсолютного большинства людей алкоголь однозначно вреден. Недавние исследования показывают, что любая доза спиртного связана с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже сокращением объема головного мозга.