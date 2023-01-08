Киссинджер указал путь к миру на Украине

Бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер в своей новой книге признал право России на защиту собственных интересов и указал, что только нейтральный статус Украины может прекратить конфликт между государствами.

Выдержки из книги «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии» опубликовали в американском журнале Foreign Affairs. Киссинджер в числе прочего отмечает, что Россия на протяжении ближайших десятилетий останется влиятельной страной, защищающей свои границы.

Но из-за обширных территорий, по мнению Киссинджера, Россия постоянно ощущает незащищенность. Он процитировал Екатерину Великую, которая в свое время сказала: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их».

Поэтому, считает Киссинджер, Россия не позволит вступить Украине в НАТО, так как границы альянса будут располагаться в 500 километрах от Москвы. Значит нейтральный статус Украины и гарантии ее безопасности, предоставленные другими странами, могут стать шагом для устранения этого противоречия.

Ранее Киссинджер отмечал, что «историческая роль» России не должна преуменьшаться, а ее внутренние противоречия могут обернуться проблемами для всего мира.