Нурмагомедов уйдет из индустрии ММА

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил уход из индустрии смешанных единоборств (MMA).

Нурмагомедов сообщил в соцсетях, что попрощался со своей командой. А позже сделал репост сообщения, где сказано о его окончательном уходе из индустрии.

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделять время семье», — цитирует РИА Новости сообщение.

В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 победами. После этого Хабиб занялся тренерской деятельностью.