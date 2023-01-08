Штормовое предупреждение объявили для Новосибирска

Экстренное предупреждение по метеорологическим условиям объявили для Новосибирской области на понедельник, 9 января. В регионе ожидается мокрый снег, сильный ветер и резкое похолодание, сообщило областное ГУ МЧС.

По данным западно-сибирского гидрометцентра в понедельник в Новосибирской области ожидаются снег, мокрый снег с дождем, переходящие днем в снег, местами метели, гололедицу.

Ветер в течение дня усилится до 18-23 метров в секунду. Затем последует резкое похолодание. На дорогах ожидаются сильная гололедица и снежные заносы.

Ранее Гидрометцентр России предупреждал, что в Новосибирскую и Омскую области, а также на Алтай придут аномальные морозы. В течение недели температура в этих регионах будет на 20 градусов ниже нормы.