Штормовое предупреждение объявили для Новосибирска

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Экстренное предупреждение по метеорологическим условиям объявили для Новосибирской области на понедельник, 9 января. В регионе ожидается мокрый снег, сильный ветер и резкое похолодание, сообщило областное ГУ МЧС.
По данным западно-сибирского гидрометцентра в понедельник в Новосибирской области ожидаются снег, мокрый снег с дождем, переходящие днем в снег, местами метели, гололедицу.
Ветер в течение дня усилится до 18-23 метров в секунду. Затем последует резкое похолодание. На дорогах ожидаются сильная гололедица и снежные заносы.
Ранее Гидрометцентр России предупреждал, что в Новосибирскую и Омскую области, а также на Алтай придут аномальные морозы. В течение недели температура в этих регионах будет на 20 градусов ниже нормы.
DisobedientУпряжки для свиней им лучше поставьте. Пусть зеленский с коломоиским вместе со своим азовом запрягаются.
mosquito__2010Пожалуй самая конченая рабско холопская чертовщина что в истории происходила, вся эта бандеровщина запросто...
DisobedientПредпочтительней чтобы его успокоил калибр.
DisobedientПосле такого холопского жеста даже мазепа с бандерой завертелись как на шуруповерте. О где ты Богдан,...