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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военные РФ применили на Украине самый мощный в мире миномет

Источник:
Sibnet.ru
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2С4 «Тюльпан»
2С4 «Тюльпан»
Фото: © Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы России применили на Украине самый мощный в мире миномет 2С4 «Тюльпан», уничтожив прочные бетонные укрепления противника.

Корректировал огонь 240-миллиметровыми снарядами оператор беспилотника. Снаряд попал точно в цель, уничтожив бетонные укрепления украинского военного объекта, пишет РИА Новости.

Снаряды «Тюльпана» предназначены для фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.

Минобороны сообщило, что российские военнослужащие ведут огонь из орудия снарядами, которые весят от 130 до 230 килограммов и пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров. Таким образом они способствуют продвижению мотострелковых подразделений округа.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Оружие
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