Военные РФ применили на Украине самый мощный в мире миномет

2С4 «Тюльпан»
Фото: © Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0
Вооруженные силы России применили на Украине самый мощный в мире миномет 2С4 «Тюльпан», уничтожив прочные бетонные укрепления противника.
Корректировал огонь 240-миллиметровыми снарядами оператор беспилотника. Снаряд попал точно в цель, уничтожив бетонные укрепления украинского военного объекта, пишет РИА Новости.
Снаряды «Тюльпана» предназначены для фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.
Минобороны сообщило, что российские военнослужащие ведут огонь из орудия снарядами, которые весят от 130 до 230 килограммов и пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров. Таким образом они способствуют продвижению мотострелковых подразделений округа.