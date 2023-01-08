Военные РФ применили на Украине самый мощный в мире миномет

Вооруженные силы России применили на Украине самый мощный в мире миномет 2С4 «Тюльпан», уничтожив прочные бетонные укрепления противника.

Корректировал огонь 240-миллиметровыми снарядами оператор беспилотника. Снаряд попал точно в цель, уничтожив бетонные укрепления украинского военного объекта, пишет РИА Новости.

Снаряды «Тюльпана» предназначены для фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.

Минобороны сообщило, что российские военнослужащие ведут огонь из орудия снарядами, которые весят от 130 до 230 килограммов и пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров. Таким образом они способствуют продвижению мотострелковых подразделений округа.