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Шоколад признали полезным продуктом

Источник:
ИноСМИ
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Фото: © Sibnet.ru

Один из самых популярных десертов — шоколад — многие считают вредным. На самом деле это один из самых полезных продуктов, пишет японское издание Yahoo News Japan.

Лакомство считают опасным из-за якобы высокой калорийности и риска возникновения кариеса, поэтому следят за тем, чтобы не переедать. Но на самом деле шоколад — это продукт с таким большим количеством полезных свойств, что в древние времена его даже называли панацеей.

Шоколад обычно изготавливается из какао-бобов. Это суперпродукт, содержащий огромное количество питательных веществ, включая полифенолы. Они обладают превосходными антиоксидантными свойствами, включая антивозрастной эффект, который препятствует старению и повреждению кожи.

Полифенолы способствуют профилактике гипертонии, расширяя кровеносные сосуды и снижая кровяное давление, а также предотвращают атеросклероз за счет разжижения крови. Они борются со стрессом, подавляя секрецию соответствующих гормонов. Чем выше содержание какао в шоколаде, тем больше полифенолов и минералов получает человек.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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Топ комментариев

Disobedient

Упряжки для свиней им лучше поставьте. Пусть зеленский с коломоиским вместе со своим азовом запрягаются.

Disobedient

Предпочтительней чтобы его успокоил калибр.

mosquito__2010

Пожалуй самая конченая рабско холопская чертовщина что в истории происходила, вся эта бандеровщина запросто...

Disobedient

Цитата(Asd10 @ 6.1.2023, 20:33) Он и без интерпретации передаст.Ну что же так о даме. Пусть не лучшего...