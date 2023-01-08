Шоколад признали полезным продуктом

Один из самых популярных десертов — шоколад — многие считают вредным. На самом деле это один из самых полезных продуктов, пишет японское издание Yahoo News Japan.

Лакомство считают опасным из-за якобы высокой калорийности и риска возникновения кариеса, поэтому следят за тем, чтобы не переедать. Но на самом деле шоколад — это продукт с таким большим количеством полезных свойств, что в древние времена его даже называли панацеей.

Шоколад обычно изготавливается из какао-бобов. Это суперпродукт, содержащий огромное количество питательных веществ, включая полифенолы. Они обладают превосходными антиоксидантными свойствами, включая антивозрастной эффект, который препятствует старению и повреждению кожи.

Полифенолы способствуют профилактике гипертонии, расширяя кровеносные сосуды и снижая кровяное давление, а также предотвращают атеросклероз за счет разжижения крови. Они борются со стрессом, подавляя секрецию соответствующих гормонов. Чем выше содержание какао в шоколаде, тем больше полифенолов и минералов получает человек.