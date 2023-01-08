Политики, призывающие игнорировать конституционные нормы РФ, должны покинуть занимаемые посты, заявил глава сенатор Андрей Клишас. Таким образом он мог ответить депутату, ранее призывавшему наказывать россиян, критикующих СВО.

Ранее он вступал в заочную дискуссию о нормах конституции с выдвигавшими идеи конфисковать имущество уехавших россиян в пользу нужд СВО, назвав такое предложение антиконституционным и в силу этого нереализуемым.

«Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», — цитирует РИА Новости Клишаса.

Он не назвал конкретных имен политиков, однако так он могу ответить депутату Госдумы Олегу Морозову, призывавшего задуматься о возможности лишать гражданства или о судебном многолетнем запрете на въезд в РФ для россиян, критикующих СВО или открыто поддерживающих антироссийскую позицию киевских властей.