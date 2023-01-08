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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кондолиза Райс заявила, что Россия не отдаст Донбасс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-шеф Пентагона Роберт Гейтс в совместной статье американскому изданию заявили, что Россия не отдаст Украине ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Экономика и военный потенциал Украины сейчас практически полностью зависят от поддержки со стороны Запада, а время в нынешней ситуации не на стороне Киева, сообщили Райс и Гейтс в статье The Washington Post.

Авторы признались, что вся экономика Украины и ее военный потенциал полностью зависят от поставок стран Запада, прежде всего США. В том случае, если ВСУ не добьются значительного прорыва в ходе конфликта, давление со стороны Запада на Киев, чтобы тот пошел на переговоры о прекращении огня, «будет расти по мере того, как проходят месяцы военного тупика».

Единственным способом избежать этого сценария они называют наращивание поставок Киеву военной помощи, чтобы ее было достаточно для сдерживания нового российского наступления, цитирует ТАСС авторов.

По их утверждению, Владимир Путин не уступит в Украине четыре восточные области, которые он объявил частью России.

«Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для новых наступлений, чтобы взять оставшуюся часть украинского побережья Черного моря, контролировать весь Донбасс, а затем двигаться на запад», — резюмировали авторы статьи.

Тема: Военная операция на Украине
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