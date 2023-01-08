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Принц Уильям посчитал брата предателем

Источник:
ИноСМИ
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Фото: © Robbie Dale / CC BY-SA 2.0

Наследник британского престола принц Уильям в разговоре с другом сообщил, что испытывает ненависть и презрение к своему брату принцу Гарри и его супруге Меган Маркл после публикации в СМИ отрывков из мемуаров родственника.

Журналист британского издания Daily Beast пообщался с близким другом принца Уильяма после выхода автобиографической книги принца Гарри «Запасной». В ней младший брат обвиняет старшего в безразличии и вспоминает старые обиды.

Друг принца Уильяма заявил, что наследник престола обескуражен «очень личными» моментами из жизни королевской семьи, в частности, его супруги Кейт Миддлтон.

«Невозможно преувеличить степень презрения к Гарри и Меган сейчас. Он их ненавидит. Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечален», — отметил источник издания, предположив, что восстановить отношения после случившегося у братьев не получится.

Семья принца Гарри уехала из Великобритании около трех лет назад после конфликта с королевской семьей. После этого они дали интервью Опре Уинфи, выставив королевскую семью в плохом свете.

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