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Диетолог объяснил, как сбросить вес после праздников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Набранный за праздники лишний вес не уйдет быстро, но сбросить его реально и без голодовок и жестких диет.

Диетолог Сергей Обложко рекомендовал для возвращения в былую форму устраивать сытные, объемные и вкусные разгрузочные дни. Но еда при этом должна создавать дефицит калорий. Так, блюдом для разгрузочного дня могут стать диетические голубцы.

«Необходимо взять нежирное мясо — курицу, идейку или телятину, — грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов», — цитирует РИА Новости диетолога.

Диетолог-эндокринолог Майра Рау рассказала, что на новогодних каникулах нужно стараться придерживаться принципа здоровой тарелки, когда человек ест дома или в гостях.

Надо мысленно разделить тарелку на три-четыре части: одну треть — одну вторую тарелки наполните овощами и фруктами, четверть — одну треть — крупами, картофелем, пастой или хлебом, и четверть — одну треть — белковым продуктом, например, бобовыми, рыбой, птицей, мясом, творогом.

Она отметила, что нужно стараться не добавлять сахар в напитки и употреблять достаточное количество воды до, во время и после еды.И ни в коем случае не голодать. Длительные эпизоды голодания могут привести к развитию желчно-каменной болезни.

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