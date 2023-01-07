Уникальная танковая дуэль попала на видео

Уникальная танковая дуэль произошла в Донбассе, в ней участвовали три российских танка с одной стороны и два украинских — с другой.

Одна из трех российских бронемашин скрытно зашла во фланг украинским танкам в лесополосе, тогда как две двигались по дороге и отвлекали внимание вражеских экипажей, пишет РИА Новости.

Как только российские танки оказались в прямой видимости, украинцы открыли огонь. Это позволило третьему танку незаметно приблизиться до 500 метров и начать стрельбу в упор. В итоге один из танков противника был подбит.

«Танковая дуэль – это очень сложно, очень опасно и, если честно, это очень страшно, ведь танковая дуэль произошла на расстоянии менее чем 500 метров. Наш экипаж танковый был более успешен здесь», — отметил военный, комментировавший видео.