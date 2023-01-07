Найден самый простой способ замедлить старение

Ученые американского Национального института здоровья подвели итоги масштабного исследование, которое стартовало еще в 80-х годах прошлого века и было посвящено потреблению воды.

Эксперимент затронул более 15 тысяч участников, за которыми наблюдали в среднем более 25 лет. Для оценки насыщения водой организма изучали концентрацию натрия в сыворотке крови.

Одновременно отслеживали 15 маркеров здоровья, используемых для оценки биологического старения, говорится в статье ученых, опубликованной журналом eBioMedicine.

Оказалось, что люди с уровнем натрия 142 ммоль/л быстрее старели. Их биологический возраст был выше указанного в паспорте. При этом нормой считается показатель 135 - 146 ммоль/л.

У тех участников эксперимента, которые показали самый высокий уровень натрия в сыворотке (более 144,5 ммоль/л) вероятность преждевременной смерти была на 21% выше, чем у лиц с самым низким уровнем натрия.

Ученые указывают, что результаты подтверждают распространенное мнение о значительном влиянии на здоровье простого увеличения потребления жидкости. Сейчас около 50% жителей планеты не соблюдают рекомендованное ежедневное потребление около 2 литров жидкости в сутки.