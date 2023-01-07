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Найден самый простой способ замедлить старение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые американского Национального института здоровья подвели итоги масштабного исследование, которое стартовало еще в 80-х годах прошлого века и было посвящено потреблению воды.

Эксперимент затронул более 15 тысяч участников, за которыми наблюдали в среднем более 25 лет. Для оценки насыщения водой организма изучали концентрацию натрия в сыворотке крови.

Одновременно отслеживали 15 маркеров здоровья, используемых для оценки биологического старения, говорится в статье ученых, опубликованной журналом eBioMedicine.

Оказалось, что люди с уровнем натрия 142 ммоль/л быстрее старели. Их биологический возраст был выше указанного в паспорте. При этом нормой считается показатель 135 - 146 ммоль/л.

У тех участников эксперимента, которые показали самый высокий уровень натрия в сыворотке (более 144,5 ммоль/л) вероятность преждевременной смерти была на 21% выше, чем у лиц с самым низким уровнем натрия.

Ученые указывают, что результаты подтверждают распространенное мнение о значительном влиянии на здоровье простого увеличения потребления жидкости. Сейчас около 50% жителей планеты не соблюдают рекомендованное ежедневное потребление около 2 литров жидкости в сутки.

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Топ комментариев

MuCbE

украпатриот рассказывает про урапатриотов, если такой "боевой", иди в окопы за внаукраину или только...

pepelmetal

Их жёны и дочери уже давно под прибалтов, немцев, французов радостно легли!

Disobedient

Предпочтительней чтобы его успокоил калибр.

MuCbE

Согласен. Когда на Украине в оборот пустят рубль и избавятся от гривны, все всех будет устраивать.