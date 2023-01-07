Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал дату завершения конфликта на Украине — пользователи нашли соответствующую цитату политика.

В декабре 2021 года в ходе выступления в Госдуме Жириновский рассказал, что противостояние России и Запада может затронуть Украину. По его словам, Москве придется действовать. Он также назвал дату конфронтации — 22 февраля 2022 года.

В итоге политик ошибся только на два дня. В апреле прошлого года Жириновский скончался, после этого СМИ обратили внимание, что многие прогнозы главы ЛДПР сбывались с пугающей точностью.

Найденное предсказание Жириновского касается завершения конфликта. «Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения», — уточнил политик.