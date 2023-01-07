Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня

Российская армия продолжает соблюдать режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения, несмотря на обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство отмечает, что за сутки со стороны Украины по Донецку выпущено более 60 снарядов крупного калибра, по Макеевке нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

«Несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено», — указывает Минобороны.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил прекратить огонь на Украине на Рождество — с полудня по московскому времени 6 января до полуночи 7 января.

Киев отказался соблюдать перемирие. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, армия России якобы планировала усилить позиции на линии соприкосновения во время прекращение обстрелов.