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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина признала выполнение миссии НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — сказал он в интервью телеканалу «1+1».

Резников отметил, что Киев «прикрывает весь цивилизованный мир» от российской угрозы, об этом украинским властям постоянно напоминают западные политики.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что Запад использует народ Украины для раскола и ослабления России.

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Оборона #Армия
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