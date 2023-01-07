Мужчина угнал автомобиль под Новосибирском и застрял в снегу

Местный житель в Бердске угнал автомобиль и забуксовал в снегу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инспекторы ДПС обнаружили брошенный и забуксовавший в снегу автомобиль Mazda вечером 5 января. Неподалеку полицейские увидели бредущего по дороге мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения.

Выяснилось, что 35-летний мужчина был пьян и неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он объяснил, что заметил автомобиль с открытой дверью, нашел ключи и поехал кататься.

При этом он не имеет водительских прав. Позже полицейские установили хозяйку автомобиля, которая подтвердила, что Mazda пропала с парковки возле дома. Мужчину поместили в спецприемник до решения суда.