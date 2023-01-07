Министр обороны Украины пересчитал российские ракеты

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в соцсетях данные, которые касаются оставшихся у России боевых ракет.

Согласно расчетам Резникова, у России якобы осталось 536 стратегических ракет различных типов — это 19% от числа до февраля 2022 года. Кроме этого, он насчитал 7 310 тактических ракет — это 78% от первоначального количества.

Также Резников утверждает, что у российской армии осталось всего 90 дронов «Герань», что составляет 12% от прошлогодних запасов. При этом реальность этих цифр подтвердить или опровергнуть практически невозможно.

Киев считает, что после введения западных санкций Россия лишилась возможности самостоятельно производить современные ракеты для ударов по Украине. Москва неоднократно заявляла, что производство ракет не зависит от импортных комплектующих.