Мессенджер WhatsApp получил поддержку прокси-серверов, сообщается в официальном блоге разработчиков.
Отмечается, что благодаря новой функции у каждого пользователя будет возможность пользоваться мессенджером, даже если в его регионе доступ заблокирован.
В блоге указано, что новая возможность позволит пользователям «подключаться к прокси-серверам в разных странах, настроенным волонтерами и организациями, которые выступают за свободу общения».
Доступ к приложению через прокси-сервер соответствует высоким требованиям конфиденциальности и безопасности WhatsApp. В частности, личные сообщения будут защищены сквозным шифрованием.
Подключение через прокси-сервер доступно через меню «Хранение и данные» в новейшей версии WhatsApp для iOS и Android. Также можно настроить собственный прокси-сервер.