Мессенджер WhatsApp получил поддержку прокси-серверов, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Отмечается, что благодаря новой функции у каждого пользователя будет возможность пользоваться мессенджером, даже если в его регионе доступ заблокирован.

В блоге указано, что новая возможность позволит пользователям «подключаться к прокси-серверам в разных странах, настроенным волонтерами и организациями, которые выступают за свободу общения».

Доступ к приложению через прокси-сервер соответствует высоким требованиям конфиденциальности и безопасности WhatsApp. В частности, личные сообщения будут защищены сквозным шифрованием.

Подключение через прокси-сервер доступно через меню «Хранение и данные» в новейшей версии WhatsApp для iOS и Android. Также можно настроить собственный прокси-сервер.