НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

WhatsApp получил поддержку прокси‑серверов

Источник:
Sibnet.ru
390 1
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp получил поддержку прокси-серверов, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Отмечается, что благодаря новой функции у каждого пользователя будет возможность пользоваться мессенджером, даже если в его регионе доступ заблокирован.

В блоге указано, что новая возможность позволит пользователям «подключаться к прокси-серверам в разных странах, настроенным волонтерами и организациями, которые выступают за свободу общения».

Доступ к приложению через прокси-сервер соответствует высоким требованиям конфиденциальности и безопасности WhatsApp. В частности, личные сообщения будут защищены сквозным шифрованием.

Подключение через прокси-сервер доступно через меню «Хранение и данные» в новейшей версии WhatsApp для iOS и Android. Также можно настроить собственный прокси-сервер.

Еще по теме
«Лаборатория Касперского» обнаружила новый способ «угона» Telegram
Эмулятор PlayStation 3 RPCS3 получил поддержку всех игр консоли
Microsoft вернула россиянам возможность скачивать Windows
Минцифры порекомендовало обновить приложение «Госуслуги»
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
4689
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
7318
1
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
8434
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
13278
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
18981
3
Как выбрать
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
21.12.22, 21:58
2528
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
4383
3
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
4978
1
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
20.11.22, 23:11
24158
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
8922
6
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Почему России не нужна вторая мобилизация
Стали известны подробности обмена Медведчука
Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось
Меладзе попал в скандал из‑за ответа на украинский лозунг
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

украпатриот рассказывает про урапатриотов, если такой "боевой", иди в окопы за внаукраину или только...

pepelmetal

Их жёны и дочери уже давно под прибалтов, немцев, французов радостно легли!

MuCbE

Согласен. Когда на Украине в оборот пустят рубль и избавятся от гривны, все всех будет устраивать.

ball-n-wall

Люди слабы, а он что из другого теста?..