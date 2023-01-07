Запад стал главным донором Украины

Украина в 2022 году получила рекордные 32,1 миллиарда долларов в рамках финансовой поддержки от западных стран, сообщает Национальный банк страны.

Согласно документу, наибольшую финансовую помощь Украине в прошлом году оказали США — 12 миллиардов долларов. На втором месте Евросоюз — 8 миллиардов долларов.

Далее следует Международный валютный фонд — 2,7 миллиарда долларов. Канада на четвертом месте, эта страна выделила 1,9 миллиарда. В пятерку также вошла Германия — 1,6 миллиарда долларов.

В прошлом году Украина также получила около 3,1 миллиарда долларов благодаря размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа.

20 декабря в Конгресс США внесен законопроект о бюджете на 2023 финансовый год, он предполагает выделение 44,9 миллиарда долларов помощи Украине и союзникам по НАТО, что станет рекордной суммой.