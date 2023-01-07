Власти Казахстана объяснили закрытие McDonald's

Компания McDonald's покидает рынок Казахстана из-за проблем, которые возникли у сети после продажи российского бизнеса.

Минсельхоз Казахстана пояснил, что рестораны McDonald's в стране обеспечивались мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства.

В сообщении отмечается, что американская компания была готова перейти в перспективе на казахстанскую продукцию, но внедрение производителями высоких стандартов компании занимает определенное время.

Казахстанские власти были готовы оказать содействие McDonald's в ускорении и упрощении процедур поставок продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия ресторанов.

Чтобы стать поставщиком сети необходимо было пройти сертификацию, предполагающую собой жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства. Однако в итоге McDonald's решил закрыться.

Компания McDonald's официально сообщила об уходе из Казахстана 5 января. Сеть работала в стране с 2016 года, франшизой владела местная компания ТОО Food Solutions KZ.