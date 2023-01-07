НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти Казахстана объяснили закрытие McDonald's

Источник:
Sibnet.ru
695 2
Фото: JeepersMedia / Attribution License

Компания McDonald's покидает рынок Казахстана из-за проблем, которые возникли у сети после продажи российского бизнеса.

Минсельхоз Казахстана пояснил, что рестораны McDonald's в стране обеспечивались мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства.

В сообщении отмечается, что американская компания была готова перейти в перспективе на казахстанскую продукцию, но внедрение производителями высоких стандартов компании занимает определенное время.

Казахстанские власти были готовы оказать содействие McDonald's в ускорении и упрощении процедур поставок продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия ресторанов.

Чтобы стать поставщиком сети необходимо было пройти сертификацию, предполагающую собой жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства. Однако в итоге McDonald's решил закрыться.

Компания McDonald's официально сообщила об уходе из Казахстана 5 января. Сеть работала в стране с 2016 года, франшизой владела местная компания ТОО Food Solutions KZ.

Еще по теме
Резко повысилась минимальная цена игристых вин
Продажи водки существенно выросли
Владелец «Вкусно и точка» рассказал о выборе названия
Некачественные «Хагги Вагги» пропадут из российских маркетплейсов
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Почему России не нужна вторая мобилизация
Стали известны подробности обмена Медведчука
Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось
Меладзе попал в скандал из‑за ответа на украинский лозунг
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
59
Путин приказал ввести рождественское перемирие в зоне СВО
38
Шведский экономист перечислил причины стойкости России
27
Байден заявил о ключевом этапе боевых действий на Украине
26
Меладзе попал в скандал из‑за ответа на украинский лозунг
26
Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось