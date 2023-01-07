Резко повысилась минимальная цена игристых вин

Минимальная розничная цена на игристые вина в РФ с 7 января 2023 года повысилась до 239 рублей за 0,75 литра, следует из приказа Минфина.

Минимальная оптовая цена составит 199 рублей, отпускная — 166 рублей за 0,75 литра. С 2021 года минимальная розничная цена на шампанское составляла 169 рублей, оптовая — 137 рублей, отпускная — 118 рублей за 0,75 литра.

Ниже этих цен в России нельзя будет вести закупку и продажу шампанского в оптовом и розничном сегментах. Таким образом, минимальные цены повысятся более чем на 40%.

Установленные минимальные цены будут действовать до конца 2028 года. Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.