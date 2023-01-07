Сериал «Уэнсдей» официально продлили на второй сезон

Поклонники серила «Уэнсдей» увидят продолжении истории Уэнсдей Аддамс, Netflix официально анонсировал второй сезон.

Netflix выпустил минутный тизер с кадрами из первого сезона «Уэнсдей», где сообщается о планах на второй сезон проекта. «На подходе еще Уэнсдей Аддамс. Приближается второй сезон», — говорится в анонсе.

Сериал «Уэнсдей» стал спин-оффом истории о семейке Аддамс. Уэнсдей Аддамс в нем исполнила актриса Дженна Ортега, ставшая после выхода сериала звездой соцсетей.

Первый сезон «Уэнсдей» вышел 23 ноября 2022 года. В декабре сериал стал третьим на Netflix, сумевшим преодолеть отметку в миллиард часов просмотра в течение месяца.

«Уэнсдей» номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (мюзикл или комедия)». Также номинацию на премию за лучшую женская роль в комедийном сериале получила Дженна Ортега.