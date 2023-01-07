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Первая рабочая неделя в Новосибирске будет холодной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первая рабочая неделя в 2023 году для жителей Новосибирской области станет одной из самых холодных за зиму. Столбик термометра может опуститься до 37 градусов ниже ноля.

Последним относительно теплым днем будет понедельник. По данным сервисов погоды, температура воздуха будет колебаться от минус одного до минус девяти градусов. Но уже в ночь на вторник столбик термометра опустится до 24-26 градусов ниже ноля.

Во вторник днем в Новосибирске ожидается до 25 градусов мороза. Середина и конец недели будут очень холодными — температура будет держаться на отметках до 31 градусов днем.

Ночи могут стать более холодными. Синоптики прогнозируют, что температура в середине недели опустится до 35, а местами до 37 градусов ниже ноля.

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