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Центр генетических технологий создадут в Академгородке Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центр генетических технологий собираются создать в новосибирском научном центре — «Академгородке 2.0», чтобы заместить иностранные ферменты в химической, биотехнологической и пищевой отраслях промышленности, следует из материалов Совета Федерации.

«Значимость развития этой области определяется высоким уровнем зависимости от импорта основного объема ферментов, необходимых для пищевой промышленности и производства сбалансированных кормов», — пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В центре генетических технологий планируется производить органические кислоты, витамины, загустители, кормовые аминокислоты, катализаторы для нефтепереработки, производства полимеров, малотоннажной химии.

Задачи проекта — создание научно-производственной инфраструктуры для ускоренной разработки и внедрения химических и биологических катализаторов для промышленности.

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Наука #Наука #Новосибирск
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