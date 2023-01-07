Центр генетических технологий создадут в Академгородке Новосибирска

Центр генетических технологий собираются создать в новосибирском научном центре — «Академгородке 2.0», чтобы заместить иностранные ферменты в химической, биотехнологической и пищевой отраслях промышленности, следует из материалов Совета Федерации.

«Значимость развития этой области определяется высоким уровнем зависимости от импорта основного объема ферментов, необходимых для пищевой промышленности и производства сбалансированных кормов», — пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В центре генетических технологий планируется производить органические кислоты, витамины, загустители, кормовые аминокислоты, катализаторы для нефтепереработки, производства полимеров, малотоннажной химии.

Задачи проекта — создание научно-производственной инфраструктуры для ускоренной разработки и внедрения химических и биологических катализаторов для промышленности.