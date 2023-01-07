Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Три человека погибли в ДТП при лобовом столкновении в Новосибирской области, двое получили травмы, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

По данным ведомства, в пятницу, 6 января, автомобиль Hyundai Solaris двигался в сторону Ленинск-Кузнецка. Водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Wolksagen Tiguan.

В результате ДТП погибли три пассажира Hyundai, сейчас их личности устанавливаются. Водитель этого же автомобиля госпитализирован. Помощь понадобилась и 22-летней девушке, пассажиру Volkswagen.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.