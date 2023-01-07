Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Три человека погибли в ДТП при лобовом столкновении в Новосибирской области, двое получили травмы, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
По данным ведомства, в пятницу, 6 января, автомобиль Hyundai Solaris двигался в сторону Ленинск-Кузнецка. Водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Wolksagen Tiguan.
В результате ДТП погибли три пассажира Hyundai, сейчас их личности устанавливаются. Водитель этого же автомобиля госпитализирован. Помощь понадобилась и 22-летней девушке, пассажиру Volkswagen.
Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
MuCbEукрапатриот рассказывает про урапатриотов, если такой "боевой", иди в окопы за внаукраину или только...
pepelmetalИх жёны и дочери уже давно под прибалтов, немцев, французов радостно легли!
ball-n-wallЛюди слабы, а он что из другого теста?..
MuCbEСогласен. Когда на Украине в оборот пустят рубль и избавятся от гривны, все всех будет устраивать.