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Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Три человека погибли в ДТП при лобовом столкновении в Новосибирской области, двое получили травмы, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

По данным ведомства, в пятницу, 6 января, автомобиль Hyundai Solaris двигался в сторону Ленинск-Кузнецка. Водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Wolksagen Tiguan.

В результате ДТП погибли три пассажира Hyundai, сейчас их личности устанавливаются. Водитель этого же автомобиля госпитализирован. Помощь понадобилась и 22-летней девушке, пассажиру Volkswagen.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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MuCbE

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pepelmetal

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ball-n-wall

Люди слабы, а он что из другого теста?..

MuCbE

Согласен. Когда на Украине в оборот пустят рубль и избавятся от гривны, все всех будет устраивать.