Компания Xiaomi выпустит первый автомобиль, пока он известен под кодовым названием Modena. Он уже проходит испытания на дорогах общего пользования в Китае
Пока известно, что автомобиль будет являться электрическим седаном с аэродинамической формой кузова и длинным капотом стоимостью от 38 до 44 тысяч долларов.
Предположительно, машина в основных комплектациях получит железо-фосфатные батареи Blade производства BYD, совместимые с 400-вольтовой зарядкой.
Самая дорогая комплектация будет оснащаться батареей Qilin производства CATL, она поддерживает 800-вольтовую зарядку и сможет заряжаться от нуля до 80% всего за 15 минут.
Массовое производство новинки запланировано на 2024 год, при этом Xiaomi откроет в текущем году предварительные заказы на автомобиль.
MuCbEукрапатриот рассказывает про урапатриотов, если такой "боевой", иди в окопы за внаукраину или только...
pepelmetalИх жёны и дочери уже давно под прибалтов, немцев, французов радостно легли!
MuCbEСогласен. Когда на Украине в оборот пустят рубль и избавятся от гривны, все всех будет устраивать.
ball-n-wallЛюди слабы, а он что из другого теста?..