Компания Xiaomi выпустит первый автомобиль, пока он известен под кодовым названием Modena. Он уже проходит испытания на дорогах общего пользования в Китае

Пока известно, что автомобиль будет являться электрическим седаном с аэродинамической формой кузова и длинным капотом стоимостью от 38 до 44 тысяч долларов.

Предположительно, машина в основных комплектациях получит железо-фосфатные батареи Blade производства BYD, совместимые с 400-вольтовой зарядкой.

Самая дорогая комплектация будет оснащаться батареей Qilin производства CATL, она поддерживает 800-вольтовую зарядку и сможет заряжаться от нуля до 80% всего за 15 минут.

Массовое производство новинки запланировано на 2024 год, при этом Xiaomi откроет в текущем году предварительные заказы на автомобиль.