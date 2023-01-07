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Xiaomi выпустит первый автомобиль

Источник:
«Китайские автомобили»
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi выпустит первый автомобиль, пока он известен под кодовым названием Modena. Он уже проходит испытания на дорогах общего пользования в Китае

Пока известно, что автомобиль будет являться электрическим седаном с аэродинамической формой кузова и длинным капотом стоимостью от 38 до 44 тысяч долларов.

Предположительно, машина в основных комплектациях получит железо-фосфатные батареи Blade производства BYD, совместимые с 400-вольтовой зарядкой.

Самая дорогая комплектация будет оснащаться батареей Qilin производства CATL, она поддерживает 800-вольтовую зарядку и сможет заряжаться от нуля до 80% всего за 15 минут.

Массовое производство новинки запланировано на 2024 год, при этом Xiaomi откроет в текущем году предварительные заказы на автомобиль.

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