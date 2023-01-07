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Археологи нашли древнейший календарь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Древние люди уже использовали календарь 20 тысяч лет назад, выяснила международная команда археологов.

Охотники и собиратели помечали на наскальных рисунках последовательностями меток изображения оленей, лошадей, рыб, бизонов и прочих животных. Долгое время исследователи затруднялись с интерпретацией этих пометок.

Более подробное изучение рисунков показало, что метки указывают на месяц по лунному календарю, когда животные размножались, говорится в статье, опубликованной журналом Cambridge Archaeological Journal.

Эти метки можно считать определенным аналогом современного календаря — с его помощью древние охотники могли прогнозировать грядущие события и мысленно «перемещаться» во времени.

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