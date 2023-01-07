Танки Abrams посчитали слишком сложными для украинской армии

Танки M1 Abrams слишком сложные для украинской армии, поэтому его поставки не предполагаются, сообщила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

«Мы полностью согласны, что Украине нужны танки. Это одна из причин, почему мы в партнерстве с Нидерландами занимаемся переоснащением танков Т-72. Они уже прибывают на поле боя», — уточнила она.

Представитель Пентагона подчеркнула, что танки Abrams не только потребляют очень много горючего, но и довольно сложны в содержании, поэтому США не планируют отправлять их на Украину.

M1 Abrams — основной боевой танк вооруженных сил США, который выпускается с 1980 года. На поле боя его впервые применили во время войны в Персидском заливе в 1991 году.