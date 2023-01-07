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Овечкин стал вторым по числу набранных очков в НХЛ европейцем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © All-Pro Reels

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Коламбус Блю Джекетс» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Вашингтона». Таким образом, 37-летний российский форвард довел число своих очков за карьеру в НХЛ до 1458 (809+649)

После этого Овечкин опередил по числу результативных баллов легендарного финского хоккеиста Теему Селянне (1457). Россиянин вышел на чистое второе место по этому показателю среди европейских игроков.

Опережает российского нападающего только чешский форвард Яромир Ягр, у которого 1921 (766+1155) очко в лиге. Возглавляет список канадец Уэйн Гретцки, у которого 2857 очков (894+1963).

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MuCbE

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pepelmetal

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ball-n-wall

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MuCbE

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