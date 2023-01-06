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Минобороны России сообщило о введении «режима тишины»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Ростех»

Минобороны России сообщило о введении режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12.00 6 января до 24:00 7 января.

«В районе специальной военной операции с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украина продолжила артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций армии РФ, несмотря на соблюдение российскими войсками режима прекращения огня.

«Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», — сказал Конашенков.

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