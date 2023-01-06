ВСУ три раза обстреляли Донецк после перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк в третий раз после начала действия объявленного режима тишины, огнонь велся из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов.

«Выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметра», — приводит говорится в сообщение представительства. Уточняется, что обстрел произошел в 13.15 мск, под огнем оказался Киевский район Донецка.

Всего с начала действия режима тишины украинская армия выпустила по Донецку уже 13 снарядов.

В пятницу ВСУ до наступления режима тишины трижды обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии. В результате в Петровском районе обесточены свыше 20 трансформаторных подстанций, 2 102 абонента остались без света.