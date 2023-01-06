Счет заболевших за сутки в России от короновируса пошел на тысячи

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 3 439 случаев, следует из посмлдеданных оперативного штаба.

Количество госпитализаций в стране за сутки составило 673 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 6,7%. Накануне оперштаб сообщал о 721 случае госпитализаций с коронавирусом в России за сутки.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах регионах, снижение — в 38 регионах страны, еще в 17 регионах РФ ситуация по госпитализациям осталась без изменений.

Число новых зарегистрированных заболевших COVID-19 увеличилось на 165 по сравнению с показателем прошлых суток, когда их было 3 274.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 человек, накануне сообщалось о смерти 47 заболевших.