НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Счет заболевших за сутки в России от короновируса пошел на тысячи

Источник:
Sibnet.ru
425 4
Фото: © Department of Defense

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 3 439 случаев, следует из посмлдеданных оперативного штаба.

Количество госпитализаций в стране за сутки составило 673 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 6,7%. Накануне оперштаб сообщал о 721 случае госпитализаций с коронавирусом в России за сутки.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах регионах, снижение — в 38 регионах страны, еще в 17 регионах РФ ситуация по госпитализациям осталась без изменений.

Число новых зарегистрированных заболевших COVID-19 увеличилось на 165 по сравнению с показателем прошлых суток, когда их было 3 274.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 человек, накануне сообщалось о смерти 47 заболевших.

Еще по теме
Шаман племени Шипибо предсказал новую страшную болезнь
Таролог описала подробности новой пандемии
Врач развеял миф о том, что сладости приводят к диабету
Россиянки все чаще стали выбирать Аргентину для рождения детей
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Почему России не нужна вторая мобилизация
Определен победитель «Новогоднего миллиарда»
Стали известны подробности обмена Медведчука
Взлеты и падения: сферы жизни знаков Зодиака в 2023 году
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
58
Путин приказал ввести рождественское перемирие в зоне СВО
38
Шведский экономист перечислил причины стойкости России
26
Меладзе попал в скандал из‑за ответа на украинский лозунг
25
Белоруссии предрекли вступление в СВО
25
Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось