Посольство РФ осудило решение ФРГ направить Киеву БМП Marder

Посольство РФ в Берлине осудило решение ФРГ направить Киеву БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot, говорится в сообщении диппредставительства, которое распространено в пятницу.

«Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине», — приводит ТАСС сообщение посольства.

В дипмиссии отметили, что «особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня».

В диппредставительстве добавили, что на этот шаг в Берлине пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона".

В сообщении указывается, что «накачка Киева летальными вооружениями и тяжелой боевой техникой» — «это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии» за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.

«С принятием Берлином данного решения становится все более очевидным, что ФРГ и страны коллективного Запада не заинтересованы в поисках мирного разрешения конфликта», — отметили в посольстве