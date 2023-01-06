НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Посольство РФ осудило решение ФРГ направить Киеву БМП Marder

Источник:
ТАСС
642 9
Фото: synaxonag / CC BY 2.0

Посольство РФ в Берлине осудило решение ФРГ направить Киеву БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot, говорится в сообщении диппредставительства, которое распространено в пятницу.

«Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине», — приводит ТАСС сообщение посольства.

В дипмиссии отметили, что «особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня».

В диппредставительстве добавили, что на этот шаг в Берлине пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона".

В сообщении указывается, что «накачка Киева летальными вооружениями и тяжелой боевой техникой» — «это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии» за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.

«С принятием Берлином данного решения становится все более очевидным, что ФРГ и страны коллективного Запада не заинтересованы в поисках мирного разрешения конфликта», — отметили в посольстве

Еще по теме
Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке его убить
Медведев назвал обращение Госдепа к народу России верхом цинизма
Америке предсказали угрозу распада
Патриарх Кирилл призвал к миру на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Почему России не нужна вторая мобилизация
Определен победитель «Новогоднего миллиарда»
Стали известны подробности обмена Медведчука
Взлеты и падения: сферы жизни знаков Зодиака в 2023 году
Обсуждение (9)
Картина дня
Счет заболевших за сутки в России от короновируса пошел на тысячи
ВСУ три раза обстреляли Донецк после перемирия
Посольство РФ осудило решение ФРГ направить Киеву БМП Marder
Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке его убить
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

Их жёны и дочери уже давно под прибалтов, немцев, французов радостно легли!

MuCbE

Согласен. Когда на Украине в оборот пустят рубль и избавятся от гривны, все всех будет устраивать.

nicollaich

Украинцы, чем будете расплачиваться за поставки оружия? Денег у вас нет. Если только телом.

Alhazred

Я тебя про архивы МО спросил, ты же мне тут про Путина лепишь. Очнись уже.