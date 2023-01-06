Турция спрогнозировала обострение ситуации на Украине

Ситуация на Украине обострится в ближайшие месяцы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, «в ближайшие месяцы" конфликт на Украине, "похоже, обострится", что означает, в том числе, более "глубокий долгосрочный кризис».

«От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к миру», — приводит РИА Новости заявление Калына.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время.

В ЕС с недоверием отнеслись к предложению Москвы, в ООН заявили, что генсек Антониу Гутерреш приветствовал бы его. Согласно председателю Всемирного союза староверов (ВСС) Леониду Севастьянову, папа Римский Франциск также поддержал эту идею.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта.