Машина насмерть сбила экс‑главу правительства Дагестана

Автомобиль ВАЗ насмерть сбил на дороге в Махачкале 61-летнего мужчину, сообщили в пятницу в МВД Дагестана.

«Махачкале на улице Магомеда Гаджиева 55-летний житель Кизилюрта, управляя автомобилем ВАЗ-21214, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, 61-летний местный житель, был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений», — сказали ТАСС в МВД Дагестана.

По информации собеседника агентства в правоохранительных органах, погиб Магомед Абдуллаев, который с 20 февраля 2010 года по 30 января 2013 года занимал должность председателя правительства Республики Дагестан.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.