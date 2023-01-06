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Принц Гарри признался в употреблении наркотиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministerie van Defensie / CC0

Герцог Сассекский принц Гарри признался, что употреблял наркотики, когда ему было 17 лет, об этом ре написал в своей автобиографии Spare («Запасной»).

По словам принца, он употреблял кокаин. «Это было не очень весело, и я не чувствовал себя особенно счастливым из-за этого», — приводит «Лента.ру» цитату из книги принца Гарри.

Ранее принц Гарри рассказал, что ему не хватает семейного тепла в отношениях с отцом и братом, принцем Уильямом. По словам Гарри, он хотел бы «иметь семью, а не институцию».

При этом принц Гарри отказался ехать на коронацию своего отца короля Великобритании Карла III (Чарльза), намеченую на 6 мая 2023 года.

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