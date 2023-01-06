Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке его убить

Депутат Верховной рады Гео Лерос заподозрил Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить.

«Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», — приводит РИА Новости заявление Лероса.

По словам украинского депутата, сотрудники СБУ заставляли близких ему людей позвать его на встречу, чтобы устроить провокацию. Лерос также отметил «случай применения физической силы».

«Мне очевидно, что это вопрос времени, когда у них получится довести дело до конца, пересекая какую-то доселе невиданную черту», — добавил он.

Ранее Депутат Рады Гео Лерос обвинил Минобороны Украины, Владимира Зеленского и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку оружия.