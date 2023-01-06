Байден заявил о ключевом этапе боевых действий на Украине

Конфликт на Украине находится в критической точке, Вашингтон должен «сделать все возможное» для помощи украинцам, заявил американский президент Джо Байден в беседе с журналистами на заседании своего кабинета, передает Reuters.

«Мы собираемся нарастить поддержку Украины», — приводит РБК слова Байдена, сказанные им после разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем.

С Шольцем президент США побеседовал накануне, вечером 5 января. Они договорились передать Украине американские БМП Bradley и немецкие БМП Marder. Кроме того, Берлин вслед за Вашингтоном отправит Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Обе страны договорились обучить украинских военных по обращению с этими вооружениями.

По данным Reuters, украинские войска получат 50 бронемашин Bradley, источники AP говорят о «нескольких десятках» БМП. Власти США пока не раскрывают точное число техники, которую получит Украина. В Пентагоне при этом подчеркнули, что Bradley не танк, но «убийца танков».