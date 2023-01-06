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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден заявил о ключевом этапе боевых действий на Украине

Источник:
РБК
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Фото: © The White House

Конфликт на Украине находится в критической точке, Вашингтон должен «сделать все возможное» для помощи украинцам, заявил американский президент Джо Байден в беседе с журналистами на заседании своего кабинета, передает Reuters.

«Мы собираемся нарастить поддержку Украины», — приводит РБК слова Байдена, сказанные им после разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем.

С Шольцем президент США побеседовал накануне, вечером 5 января. Они договорились передать Украине американские БМП Bradley и немецкие БМП Marder. Кроме того, Берлин вслед за Вашингтоном отправит Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Обе страны договорились обучить украинских военных по обращению с этими вооружениями.

По данным Reuters, украинские войска получат 50 бронемашин Bradley, источники AP говорят о «нескольких десятках» БМП. Власти США пока не раскрывают точное число техники, которую получит Украина. В Пентагоне при этом подчеркнули, что Bradley не танк, но «убийца танков».

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Топ комментариев

No!

Это не те ли "россиянки" что имеют двойное гражданство и живут за бугром?

mosquito__2010

"Западный мировой порядок" крадёт чужие деньги, крадёт чужие ресурсы, развязывает войны, организовывает...

Captain Nemo

И вы думаете что ВСУ это перемирие будет соблюдать.Договоренности обоюдной то нет.И не будет

nicollaich

Сажать наёмников на осиновый кол. И всё.