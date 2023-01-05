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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин приказал ввести рождественское перемирие в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщила пресс-служба.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», —- говорится в сообщении.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — сказано в указании.

Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к вовлеченным в конфликт сторонам, призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине, а также в Донбассе и других новых регионах РФ, на территории которых ведутся военные действия

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