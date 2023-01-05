Медведев назвал обращение Госдепа к народу России верхом цинизма

Медведев назвал примером цинизма и моральной деградации обращение посольства США в Москве, в котором американские дипломаты выразили солидарность с теми, «кто стремится создать более мирное будущее».

«Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас <...>. Это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратят десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляют тысячи людей. Это запредельный цинизм», —- написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам «этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует». «А ответ на него вы по лучите не в кабинетной тиши», —- добавил Медведев.

Выход многоцелевого фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на службу "приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России", убежден Медведев