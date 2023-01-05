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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Патриарх Кирилл призвал к миру на Украине

Источник:
ТАСС
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте на сайте РПЦ.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в обращении.

Весной 2022 года предстоятель РПЦ направил исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке письмо, в котором коснулся ситуации вокруг Украины и возложил ответственность за эскалацию на страны блока НАТО.

По словам патриарха, политические силы, ставящие своей целью сдерживание России, не собираются воевать с ней своими руками, а используют другие средства. В частности, они попытались сделать врагами братские народы — русских и украинцев.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

ball-n-wall

На старости лет захотелось поднять бабла..

Asd10

Ты свой бинокль не той стороной к глазынькам приложил, наблюдатель, млин...)))

nicollaich

Я забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...

mosquito__2010

"Западный мировой порядок" крадёт чужие деньги, крадёт чужие ресурсы, развязывает войны, организовывает...