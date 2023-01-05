Патриарх Кирилл призвал к миру на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте на сайте РПЦ.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в обращении.

Весной 2022 года предстоятель РПЦ направил исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке письмо, в котором коснулся ситуации вокруг Украины и возложил ответственность за эскалацию на страны блока НАТО.

По словам патриарха, политические силы, ставящие своей целью сдерживание России, не собираются воевать с ней своими руками, а используют другие средства. В частности, они попытались сделать врагами братские народы — русских и украинцев.