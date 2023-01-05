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Эрдоган позвонил Путину и рассказал про Украину

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о планах скорейшего завершения подготовки Анкарой дорожной карты газового хаба, сообщает пресс-служба турецкого лидера.

«Президент Эрдоган сообщил в ходе переговоров, что в Турции в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура и работы в этом направлении продолжаются. Он также сообщил, что в ближайшее время планируется завершить работы по подготовке дорожной карты проекта и предпринять конкретные шаги по ее реализации», — приводит ТАСС сообщение Эрдогана

Президенты Турции и РФ, как говорится в тексте, обсудили отношения между двумя странами, в том числе в области энергетики, а также украинский кризис, ситуацию в Сирии и региональные вопросы.

Турецкий лидер высказался за скорейшее прекращение огня на Украине и урегулирование кризиса мирными средствами.

«Президент Эрдоган применительно к войне между Россией и Украиной напомнил о положительных результатах, которые дали переговоры по созданию зернового коридора, обмена пленными, обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он заявил о поддержке призывов к миру и переговоров, одностороннем прекращении огня и справедливого урегулирования», — говорится в сообщении.

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