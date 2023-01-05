Власти подтвердили пожар в лагере мобилизованных в Омске

Три палатки в лагере мобилизованных загорелись в Омске, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Бурков.
Бытовой пожар, случившийся накануне в палаточном лагере
мобилизованных в Черемушках, не нанес большого урона: в палатках не было людей
в этот момент, жертв нет. Полностью выгорела одна палатка, еще две пострадали,
написал Бурков.
По его словам, помещения мобилизованных оснащены
огнетушителями, дежурные вовремя отреагировали на ситуацию – разобрали рядом
стоящие палатки до приезда пожарных. Бойцам, палатки которых сгорели, уже
выдали на руки восстановленные паспорта и военники. Ребят сразу переселили в
другие помещения, выдали им новые комплекты одежды и обмундирования.
«Что касается самого пожара, то предположительно он
произошел из-за искры от печи, которой отапливалась одна из палаток», — написал
Бурков.
Возгорание заметил дежурный. Он и вызвал пожарный наряд.
Бытовой пожар удалось оперативно устранить. В причинах произошедшего
разбираются специалисты.