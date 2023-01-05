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Врач развеял миф о том, что сладости приводят к диабету

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Чрезмерное употребление сладкого не может привести к развитию диабета — это миф, заверил заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров.

Риск заболевания существенно повышается у людей с избыточной массой тела и ожирением. Но располнеть человек может от любой не полезной пищи. Например, если есть много хлебобулочных изделий, колбасы, то это тоже будет способствовать набору массы тела, приводит РИА Новости слова врача.

Ожирение провоцирует появление диабета второго типа — не инсулинозависимого. Первый тип, при котором нужно постоянно колоть инсулин, связан с генетической предрасположенностью. Вторым типом диабета болеют 97% пациентов с этим заболеванием, отметил Майоров.

Для того, чтобы снизить риск развития этого опасного заболевания, нужно контролировать массу тела. А это можно делать только через правильное питание и умеренную физическую активность.

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Жизнь #Здоровье
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max5

Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит

ball-n-wall

На старости лет захотелось поднять бабла..

Asd10

Ты свой бинокль не той стороной к глазынькам приложил, наблюдатель, млин...)))

nicollaich

Я забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...