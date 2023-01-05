Россиянки все чаще стали выбирать Аргентину для рождения детей

Аргентина переживает бум родильного туризма среди россиянок — путешествий в страну с целью дать гражданство рожденному.

В 2022 году в Аргентину переехали от 2000 до 2500 граждан России. Многие из них, отметил дипломат, — россиянки, собирающиеся там родить, приводит РБК слова заведующего консульским отделом посольства России в этой стране Георгия Полина.

«В 2023 году это число может вырасти до 10 000», — сказал Полин.

По словам руководителя агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Евы Пекуровой, Буэнос-Айрес сейчас пользуется спросом, поскольку гражданам России для въезда не нужна виза, а продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.

Ее агентство ранее предлагало родильные туры в Майами, но из-за пандемии США закрыли границу, а военные действия на Украине еще больше усложнили поездки для россиян в эту страну. В январе 2020 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп ужесточил выдачу туристических виз беременным женщинам, которые собираются рожать в стране.

Еще одной причиной, по которой россияне выбирают Буэнос-Айрес — высокое качество медицинского обслуживания. Кроме того, иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить аргентинское гражданство, на что уйдет менее чем два года. При этом аргентинский паспорт позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, в том числе в страны ЕС, Великобританию и Японию.