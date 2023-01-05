Гидрометцентр сообщил о морозах до 53 градусов в ряде регионов

Морозы до 34-47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие дни. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 48-53 градусов, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни. Многие регионы будут охвачены сильнейшими аномалии температуры. В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30-37 градусов мороза, в Коми - до 30-39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области - до 33 градусов мороза, в самом Питере до 23-25 градусов мороза» — рассказал ТАСС Вильфанд.

По словам Вильфанда, в регионах СЗФО температура ниже климатической нормы будет на 8-19 градусов, а в регионах ЮФО - на 7-11 градусов ниже нормы.

В регионах УФО температура прогнозируется на 11-20 градусов ниже нормы с четверга. "В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области — до 33-34 градусов мороза, в Курганской области — до 25-30 градусов мороза, в Тюменской области - примерно такие же температуры, а вот на севере Урала совсем холодина. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах — там до 45-47 градусов мороза», — сообщил метеоролог.

Самая холодная погода, по словам собеседника агентства, в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48-53 градусов мороза.