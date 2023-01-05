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ДНР заявила о бойцах западных спецподразделений на линии фронта

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Department of Defense

Бойцы западных спецподразделений едет на Украину под видом наемников, причем приезжают они уже слаженными группами, сообщил подполковник Народной милиции депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.

«Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как "уволились" и приехали на Украину под личиной наемников. Вы же понимаете, что есть совсем небольшой промежуток времени между их прибытием и выходом на задание. Максимум пара месяцев», — сказал Баевский в интервью ТАСС.

По его словам, за это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно. «То есть приезжают уже слаженные группы, подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях», — пояснил он.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в ВСУ воюют тысячи наемников более чем из 50 стран, часть из них принимает участие в боевых действиях с 2014 года.

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Политика #Мир
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